Ungheria il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia Salvini | ‘Scelta di libertà’ Tajani | Opinione sua’

Corte Penale Internazionale, l’Ungheria formalizza ciò che, di fatto, aveva già messo in atto: il Parlamento di Budapest ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di ritirare il Paese dal Tribunale de L’Aia. Una decisione preannunciata in aprile proprio nel corso della visita del premier di Tel Aviv e che il ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, ha motivato definendo la Cpi “un’istituzione politicizzata” che avrebbe perso imparzialità e credibilità. La decisione, che non avrà effetto immediato dato che il recesso diventerà ufficiale solo dopo un anno dalla notifica formale, non libera comunque l’Ungheria dagli obblighi assunti durante la sua adesione allo Statuto di Roma, base legale della Corte. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia. Salvini: ‘Scelta di libertà’. Tajani: Opinione sua’ Dopo l’accoglienza riservata al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, raggiunto da un mandato d’arresto dellaPenale Internazionale, l’formalizza ciò che, di fatto, aveva già messo in atto: ildi Budapest ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di ritirare il Paese dal Tribunale de. Una decisione preannunciata in aprile proprio nel corso della visita del premier di Tel Aviv e che il ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, ha motivato definendo la Cpi “un’istituzione politicizzata” che avrebbe perso imparzialità e credibilità. La decisione, che non avrà effetto immediato dato che il recesso diventerà ufficiale solo dopo un anno dalla notifica formale, non libera comunque l’dagli obblighi assunti durante la sua adesione allo Statuto di Roma, base legale della. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

