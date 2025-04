Un' estate di sport e divertimento al campo estivo di Accademia dello Sport

estate si avvicina e con essa la voglia di avventura, movimento e nuove amicizie. Per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, Accademia dello Sport - ASD, realtà specializzata in attività per questa fascia d’età, presenta il campo estivo 2025, un'esperienza indimenticabile fatta di Sport, giochi e. 🔗 Chietitoday.it - Un'estate di sport e divertimento al campo estivo di Accademia dello Sport L'si avvicina e con essa la voglia di avventura, movimento e nuove amicizie. Per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni,- ASD, realtà specializzata in attività per questa fascia d’età, presenta il2025, un'esperienza indimenticabile fatta di, giochi e. 🔗 Chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prima dell'estate i nuovi giochi alla pineta dannunziana e per la struttura del campo da bocce si va verso i lavori - Quando sarà ricostruito il manufatto in legno che ospitava il bocciodromo all’interno della pineta dannunziana? E i giochi perché sono ancora transennati e quando saranno di nuovo fruibili? Queste le domande che un lettore ha sottoposto alla nostra redazione e per rispondere abbiamo interpellato... 🔗ilpescara.it

Voucher per lo sport, Maura (FdI): “La Regione in campo per l’inclusione sociale” - Roma, 13 marzo 2025 – “L’Avviso pubblico ‘Voucher per lo sport’ del valore di 30 milioni di euro in 3 anni presentato oggi dalla Regione Lazio e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, è un altro esempio dell’attenzione che la Giunta Rocca sta riservando ai giovani e alle famiglie fragili del Lazio con l’obiettivo di offrire parità di accesso alla pratica sportiva”. Così, in una nota stampa il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura. 🔗ilfaroonline.it

Fuori Campo 11: Un 2025 di Sport, Cultura e Valori in Movimento - Fuori Campo 11, associazione sportiva attiva dal 2009 con progetti di esperienza, cultura e conoscenza attraverso il linguaggio universale dello sport, si appresta a vivere un 2025 ancora più ricco di eventi e appuntamenti. Barbara Fontanesi, presidente e responsabile eventi, ha raccontato le... 🔗modenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un'estate di sport e divertimento al campo estivo di Accademia dello Sport; Campi estivi per i bambini a Rho tra sport, musica e racconti; FERALPISALÒ SUMMER CAMP 2025: UN'ESTATE DI SPORT E DIVERTIMENTO; Cinque settimane di sport e divertimento con i campi estivi di Big Mat Bsc e Asd Fortis Grosseto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un'estate di sport e divertimento al campo estivo di Accademia dello Sport - L'estate si avvicina e con essa la voglia di avventura, movimento e nuove amicizie. Per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, Accademia dello Sport - ASD, realtà specializzata in attività per questa fas ... 🔗chietitoday.it

Estate sportiva a Castelfiorentino: al via i tornei di ToCa Village - Dal 3 al 30 giugno, Castelfiorentino ospita tornei di calcio a 7, basket, beach volley, green volley ed e-sports. 🔗msn.com

Sport, divertimento e amicizia con i “Valtiberina Summer Camp” - Sport, divertimento e amicizia nell’estate del Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro è pronto a rinnovare il proprio impegno nell’organizzazione dei “Valtiberina Summer Camp” che, anno dopo an ... 🔗msn.com