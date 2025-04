Un’eredità scomoda? Ambiente guerra e il futuro della Chiesa

Quando, nel 2015, Papa Francesco pubblicò Laudato si', non si limitò a parlare di ecologia: lanciò una denuncia radicale contro un sistema economico che devasta il pianeta e moltiplica le ingiustizie. La sua voce, chiara e profetica, univa la custodia del Creato alla difesa dei poveri, ponendo la Chiesa su un terreno scomodo per molti.

