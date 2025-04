Un’auto si schianta su un centro estivo in Illinois 4 bambine uccise

bambine uccise e diverse altre sono rimaste ferite dopo che Un'auto si è schiantata in un centro estivo a Chatham, in Illinois. L'edificio e le strutture colpite ospitano Youth Needing Other Things Outdoors, un'organizzazione che organizza programmi doposcuola e campi estivi. Al calare della sera, le auto della polizia con i lampeggianti accesi continuavano a bloccare le strade che conducevano all'edificio. Sul suo account Facebook, il Dipartimento di Polizia di Chatham ha chiesto di pregare: "Qui si è verificata una terribile tragedia che ha colpito tutti noi", dice il messaggio.L'auto ha investito diverse persone all'esterno del centro estivo in Illinois: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest.Si ritiene che le vittime abbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni.

Quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham, in Illinois. Lo riferisce la Cnn. La polizia è intervenuta dopo che un veicolo ha attraversato il lato est del campo estivo Ynot. L'auto ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest.

