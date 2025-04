Un' aula studio nel cuore di Roma antica Riapre la Casina del Salvi dopo oltre cent' anni

cuore della Roma antica, con vista sul Palatino e sul Colosseo. Non proprio una cosa da poco. Da adesso è realtà, nel parco archeologico del Celio, grazie a un intervento di restauro appena concluso. Restaurata la Casina del Salvi al CelioOggetto dell'opera è stata la Casina.

Un'aula studio nel cuore di Roma antica. Riapre Casina dei Salvi dopo oltre cent'anni - Studiare nel cuore della Roma antica, con vista sul Palatino e sul Colosseo. Non proprio una cosa da poco. Da adesso è realtà, nel parco archeologico del Celio, grazie a un intervento di restauro appena concluso. Restaurata la Casina dei Salvi al Celio Oggetto dell'opera è stata la Casina dei... 🔗romatoday.it

