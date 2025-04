Una vita in bikini | il reel in total black travolge i follower

Le sue curve micidiali hanno letteralmente travolto i follower: il reel in bikini è una delizia e ha fatto rapidamente il giro del web.Supponiamo di dover stilare una classifica che includa le dieci atlete più sexy dell'universo. Avremmo l'imbarazzo della scelta su chi inserire in questa top ten, ma c'è un nome che non dovremmo assolutamente mettere da parte. Quello di Alana Blanchard, che molti di voi potrebbero non conoscere perché specialista di una disciplina che si pratica più altrove, che non in Italia.Una vita in bikini: il reel in total black travolge i follower (Instagram) – Ilveggente.itLei è una surfista professionista, classe '90, nata e cresciuta nientepopodimeno che alle Hawaii, più precisamente a Kauai. Il luogo ideale, insomma, per coltivare una passione di questo tipo, visto che l'oceano si presta benissimo a chi, come lei, si diletta a domare le onde e a sfidare l'acqua.

