Una messa per ricordare Alice Scagni a tre anni dal delitto

messa in occasione dell'anniversario della morte di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto l'1 maggio 2022 sotto casa di lei nel levante genovese."Figlia adorata ci manchi troppo. 🔗 Genovatoday.it - Una messa per ricordare Alice Scagni a tre anni dal delitto Giovedì 1 maggio 2025 alle ore 10 presso la chiesa della Consolazione in via XX Settembre verrà celebrata unain occasione dell'versario della morte di, uccisa dal fratello Alberto l'1 maggio 2022 sotto casa di lei nel levante genovese."Figlia adorata ci manchi troppo. 🔗 Genovatoday.it

Delitto di Alice Scagni, la Cassazione: “Dal fratello Alberto una vera e propria imboscata” - Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte dopo il ricorso del 44enne condannato a 24 anni e 6 mesi: “Gesto premeditato, compatibile con lo stato di semi-infermità dell’omicida” 🔗repubblica.it

Bologna, oggi la messa di Zuppi per ricordare Papa Francesco: alle 17.30 in cattedrale - Bologna, 21 aprile 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi presiederà oggi, alle 17,30, una messa nella cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza a Bologna, per ricordare Papa Francesco, morto stamattina a Roma. “L’Arcivescovo Cardinale Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna, appresa la notizia della morte di Papa Francesco, esprimono cordoglio e si stringono nella preghiera di suffragio in comunione con la Chiesa universale”, spiega una nota della Diocesi. 🔗ilrestodelcarlino.it

La messa per ricordare il Papa nella Cattedrale di Buenos Aires - Buenos Aires, 22 apr. (askanews) - I fedeli hanno partecipato alla prima messa in omaggio a Papa Francesco il 21 aprile nella Cattedrale di Buenos Aires dopo l'annuncio della sua morte da parte del Vaticano, avvenuta all'età di 88 anni. I fedeli entrano nella cattedrale all'alba e si inginocchiano per pregare brevemente. In tanti sono arrivati per pregare in una delle navate della chiesa, un edificio neoclassico con un portico di 12 colonne che ricorda un tempio greco. 🔗quotidiano.net

Una messa per ricordare Alice Scagni a tre anni dal delitto - La chiesa della Consolazione torna a ospitare una funzione in memoria della giovane, uccisa sotto casa dal fratello Alberto, condannato a 24 anni e sei mesi di reclusione ... 🔗genovatoday.it

Omicidio Alice Scagni, Cassazione conferma condanna a 24 anni per il fratello Alberto - La Cassazione rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Alberto Scagni, i legali Alberto Caselli ... mesi per l’uomo che uccise la sorella Alice sotto casa a Genova Quinto il primo ... 🔗msn.com