Una mensa sostenibile per gli alunni

mensa della scuola primaria "M. Montessori" di San Mauro Pascoli. Sono intervenuti all’evento il sindaco Moris Guidi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Jaime Amaducci, la presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il rappresentante del consiglio di istituto e l’assessora regionale Isabella Conti. Presenti anche tutti gli assessori comunali, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, l’ex sindaca Luciana Garbuglia, il parroco don Giampaolo Bernabini che ha benedetto il nuovo edificio, insegnanti e responsabili del plesso scolastico, oltre al comandante dei carabinieri di San Mauro Pascoli Pasquale Falco e il comandante della Polizia Locale Cristiano Antonini.La nuova struttura, realizzata secondo le indicazioni regionali per garantire consumi energetici in prevalenza provenienti da fonti rinnovabili, è costata complessivamente un milione e mezzo, di cui 819mila euro finanziati con il Pnrr, 81. Ilrestodelcarlino.it - Una mensa sostenibile per gli alunni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Inaugurata ieri mattina la nuovadella scuola primaria "M. Montessori" di San Mauro Pascoli. Sono intervenuti all’evento il sindaco Moris Guidi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Jaime Amaducci, la presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il rappresentante del consiglio di istituto e l’assessora regionale Isabella Conti. Presenti anche tutti gli assessori comunali, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, l’ex sindaca Luciana Garbuglia, il parroco don Giampaolo Bernabini che ha benedetto il nuovo edificio, insegnanti e responsabili del plesso scolastico, oltre al comandante dei carabinieri di San Mauro Pascoli Pasquale Falco e il comandante della Polizia Locale Cristiano Antonini.La nuova struttura, realizzata secondo le indicazioni regionali per garantire consumi energetici in prevalenza provenienti da fonti rinnovabili, è costata complessivamente un milione e mezzo, di cui 819mila euro finanziati con il Pnrr, 81.

