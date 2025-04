Una mazza da minigolf ha colpito la mia testa al posto della pallina Ho un taglio che ha raggiunto l’osso | il racconto di ClioMakeUp

Clio Zammatteo, la celebre guru del make-up nota come ClioMakeUp, si è procurata un "taglio che ha raggiunto l'osso" della fronte mentre stava giocando a minigolf con la sua famiglia, alle Canarie. L'influencer ha raccontato l'accaduto sul proprio profilo Instagram, social dove conta 3.5 milioni di followers: "Siamo andati a giocare a minigolf e per sbaglio una mazza invece di colpire la pallina ha colpito la mia testa dura", ha scritto in una storia su Instagram, con tanto di foto del brutto taglio che si è procurata.La beauty influencer, in occasione delle vacanze pasquali, era partita alla volta delle isole Canarie per trascorrere del tempo in compagnia dell'ex marito Claudio Midolo e delle sue due figlie Grace e Joy. Una separazione, quella tra Zammatteo e Midolo, definita dai due come "consensuale", "intimamente ponderata e sofferta", con al centro l'impegno di entrambi nel mantenere come "massima e assoluta priorità" il benessere delle figlie e la volontà di non interrompere il "sodalizio artistico" nell'azienda che hanno creato insieme.

