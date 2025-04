Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico l' Emilia Romagna apre il confronto

legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all'abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E' l'obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto.

