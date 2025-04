Una giornata di shopping con la Fiera in Piazza Santa Croce

Domenica 4 maggio 2025 nella centralissima Piazza Santa Croce di Firenze arriva la Fiera di Santa Croce. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 20, sarà possibile fare shopping scegliendo tra oltre 40 stand con artigianato locale, prodotti tipici, aziende agricole e tante altre curiosità tutte da scoprire.

Concerto gratis a Napoli oggi: a piazza del Plebiscito con Tatangelo e Marisa Laurito per la Giornata della Donna - Concerto gratuito in piazza del Plebiscito oggi alle 11 per la Giornata della Donna. Sul palco Anna Tatangelo, Federica Carta, Chadia Rodiguez, Ste e Marisa Laurito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, giornata di manifestazioni. In Piazza del Popolo evento pro-Ue - Sabato di manifestazioni in Italia, con migliaia di persone attese in piazza. Diverse le tematiche e le motivazioni, dalla pace all’europeismo, fino al dissenso o il sostegno al piano ReArm. A Roma, alle ore 15, inizia da Piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa organizzata da Michele Serra. La questura ha fatto sapere che si attendono 15mila persone. In mattinata la segretaria dem Elly Schlein terrà un incontro con Gentiloni e De Micheli. 🔗tg24.sky.it

Fiera di San Giuseppe in Piazza Santa Croce - Per la festa del babbo a Firenze arriva la fiera di San Giuseppe, che si svolgerà in Piazza Santa Croce. Dalle 8:30 alle 19:30 torna la fiera mercato di generi vari con stand di artigianato, prodotti enogastronomici, bigiotteria e accessori, abbigliamento, dolciumi e tanto altro. Inoltre la... 🔗firenzetoday.it

Milano, torna la Fiera Florovivaistica e piazza Portello si trasforma in un giardino urbano - L’opportunità di vivere un’esperienza floreale indimenticabile e chiedere agli esperti consigli e suggerimenti concreti per la cura ottimale del verde ... 🔗msn.com

Un’altra giornata con la Fiera del Fiore - Fiera del Fiore di Foiano della Chiana ... tartufi e tante altre specialità locali. Oggi sarà la giornata clou con inizio alle ore 10 e termine alle 20, con la presenza dei migliori vivaisti ... 🔗lanazione.it

A Cocconato 25 aprile con la Fiera di San Marco: il programma della ricca giornata - E’ in programma, nel corso della giornata, anche il classico motogiro delle colline in fiera con AT66. Dalle 12 in piazza Giordano, pranzo con i piatti tipici a cura delle associazioni del ... 🔗atnews.it