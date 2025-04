Una Chiesa da ricucire – Panorama in edicola

Quel che resta di un Papa. e quello che di sicuro passerà. L'attenzione agli ultimi, strumentalizzata da molti, e gli eccessi della sua comunicazione. La lotta – frenata – alla pedofilia e la scelta per il Sud del mondo più che per l'Occidente «scristianizzato». Tutte le luci e le ombre nei dodici anni di pontificato di Jorge Mario Bergoglio. E soprattutto, l'eredità di una Chiesa che incide sempre meno sulla realtà, lasciata al successore.

