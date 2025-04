Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro

Roma per il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi che, mentre era nella Capitale per rendere omaggio a papa Francesco, ha subito un furto. Il religioso, dopo il aver assistito al funerale del Santo Padre, secondo quanto appreso, è stato infatti borseggiato mentre era su un treno. 🔗 Romatoday.it - Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro Brutta avventura aper ildi Rimini Nicolò Anselmi che, mentre era nella Capitale per rendere omaggio a, ha subito un furto. Il religioso, dopo il aver assistito al funerale del Santo Padre, secondo quanto appreso, èinfattimentre era su un treno. 🔗 Romatoday.it

Papa: Kiev, Zelensky arrivato a Roma per i funerali - Roma, 26 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Lo ha annunciato il suo portavoce Serghei Nikiforov, citato da Rbc Ucraina. “Il presidente dell’Ucraina è arrivato a Roma. Volodymyr Zelensky, la first lady Olena Zelenska e la delegazione ucraina parteciperanno alla cerimonia di congedo con Papa Francesco”, ha affermato il portavoce. 🔗lapresse.it

Donald Trump arrivato a Roma per i funerali del Papa | "Vedrò molti leader stranieri, anche Giorgia Meloni" - Dombrovskis: "I dazi faranno più male agli Stati Uniti". L'Fbi arresta una giudice: "Ha aiutato un migrante irregolare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Funerali Papa,Zelensky arrivato a Roma - 8.35 Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco insieme alla First Lady Olena Zelenska. Lo ha riferito il suo portavoce. Ieri il presidente ucraino aveva affermato di non essere certo di "avere il tempo" per venire a Roma e per poter rivedere il presidente americano Trump che pure prenderà parte ai funerali di Bergoglio. Un alto funzionario di Kiev ha riferito all'agenzia Afp che è possibile un incontro tra i due presidenti 🔗servizitelevideo.rai.it

