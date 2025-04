Un uomo ha perso la vita in un incidente mortale tra Portegrandi e Caposile

persona ha perso la vita, si tratta di un uomo in moto e tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in un incidente che ha coinvolto oggi, martedì 29 aprile, tre auto e una due ruote lungo la Triestina, nel tratto tra Portegrandi e Caposile a Porte Grandi. Subito dopo l'ora di pranzo. 🔗 Veneziatoday.it - Un uomo ha perso la vita in un incidente mortale tra Portegrandi e Caposile Unana hala, si tratta di unin moto e tre sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in unche ha coinvolto oggi, martedì 29 aprile, tre auto e una due ruote lungo la Triestina, nel tratto traa Porte Grandi. Subito dopo l'ora di pranzo. 🔗 Veneziatoday.it

