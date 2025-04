Un tortello ripieno per esorcizzare il granchio blu che minaccia i pescatori | Uniamo tradizione e innovazione

granchio blu che minaccia il lavoro dei pescatori. Da problema ad opportunità per mangiare bene, è questa l'idea di fondo del progetto “Blufood”, una linea di pasta fresca proprio con il ripieno di. 🔗 Cesenatoday.it - Un tortello ripieno per esorcizzare il granchio blu che minaccia i pescatori: "Uniamo tradizione e innovazione" Una curiosa iniziativa lanciata a Cesenatico per reagire alla nota proliferazione incontrollata delblu cheil lavoro dei. Da problema ad opportunità per mangiare bene, è questa l'idea di fondo del progetto “Blufood”, una linea di pasta fresca proprio con ildi. 🔗 Cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Sanremo 2025, Bresh – «La tana del granchio» - Bresh nasce Andrea Brasi il 28 giugno 1996 a Lavagna, a pochi chilometri da Genova. L’infanzia, anagrafica e poi musicale, risente dell’attrazione della scena rap milanese. Nel 2013 collabora al mixtape Cosa vogliamo fare con i rapper Izi e Tedua. Tre anni dopo si trasferisce nel capoluogo lombardo e inizia a lavorare spalla a spalla anche con Rkomi, mossa che anticipa l’uscita nel 2020 del primo album Che io mi aiuti. 🔗open.online

Bresh a Sanremo 2025 indossa la sua canzone: il mistero della collana granchio - Alla vigilia dell’ufficiale inizio di Sanremo 2025, come da tradizione, abbiamo visto i Big in gara sfilare sul cosiddetto green carpet: il defilé stellare ha fornito ai più grandi appassionati di moda una sfiziosa anteprima di quelli che saranno i look adottati sul palco, è innegabile. Tra gli indiscussi protagonisti dell’evento, a gran sorpresa, a spiccare è stato Bresh. L’artista – Andrea Brasi nella vita di tutti i giorni – ha saputo catturare l’attenzione generale grazie ad un’originale collana personalizzata a rappresentare un granchio. 🔗dilei.it

Nel Clean industrial deal clausole “buy European”, una banca per la decarbonizzazione e incentivi alle imprese per esorcizzare il terrore di perdere l’industria - Sì alla decarbonizzazione, ma solo a patto che sia compatibile con una spinta alla competitività dell’economia europea. Perché il Vecchio continente, disorientato dal terremoto Trump e spaventato dalla prospettiva di un ritiro di Washington dagli impegni militari comuni, deve nel frattempo fare anche i conti con “sfide esistenziali” che minacciano la sua industria affossata da investimenti insufficienti, bassa produttività, alti costi energetici. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un tortello ripieno per esorcizzare il granchio blu che minaccia i pescatori: Uniamo tradizione e innovazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Aggiungi un granchio a tavola”: Cesenatico e Faenza alleate con “Blufood”, la pasta fresca col ripieno di granchio blu - La proliferazione incontrollata del Granchio Blu è una sfida che riguarda l’ecosistema marino e il settore della pesca in Emilia-Romagna. Questa ... 🔗corriereromagna.it

Tortelli maremmani, imparare a farli si può: dall’impasto al ripieno, il corso dedicato - darà vita a un corso per imparare a fare i tortelli, dall’impasto al ripieno per concludere con il condimento. Fino al prossimo mese di gennaio sarà possibile iscriversi (il corso è aperto a ... 🔗msn.com