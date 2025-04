Un torneo per ricordare il monzese Jajo | in campo anche i ragazzi trapiantati

campo dove non mancheranno i sorrisi e il ricordo del giovane ragazzo monzese che amava il calcio e l'ambiente.Si. 🔗 Monzatoday.it - Un torneo per ricordare il monzese Jajo: in campo anche i ragazzi trapiantati La partita servirà per aiutare la ricerca medica, e in particolare la ricerca per i percorsi di cura dei piccoli pazienti affetti da leucemia ricoverati al San Gerardo. In undove non mranno i sorrisi e il ricordo del giovane ragazzoche amava il calcio e l'ambiente.Si. 🔗 Monzatoday.it

