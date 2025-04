Un sorriso di dolcezza al Fatebenefratelli donate uova di cioccolato ai piccoli pazienti

I reparti di Pediatria, Ostetricia ed il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento si sono riempiti di gioia grazie alla generosa donazione della società SMILE ANIMAZIONE, rappresentata da Mariagrazia Di Gioia, Laura Polese ed Annapia Loia, che ha distribuito uova di cioccolato ai piccoli pazienti e alle neomamme. Un gesto che va oltre la semplice dolcezza, trasformandosi in un abbraccio simbolico di vicinanza e affetto per chi sta affrontando momenti delicati. La direzione dell'ospedale ed il personale sanitario desiderano esprimere la loro più sincera gratitudine alla società SMILE ANIMAZIONE per la sensibilità dimostrata. A rendere l'iniziativa ancora più speciale è stata la presenza della mascotte dell'associazione, il simpatico coniglietto Bunny Boo, che ha portato allegria e sorrisi tra i piccoli pazienti.

