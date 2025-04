Un quartiere in festa che si ripensa | torna il Palio Urbano Sant' Elia

Un quartiere in festa che si ripensa: torna il Palio Urbano Sant'Elia - BRINDISI - Sport, arte, convivialità, valorizzazione del quartiere: sono solo alcuni dei temi della nuova edizione del Palio Urbano di Sant’Elia, in programma a Brindisi il 23, 24 e 25 maggio 2025. L’appuntamento, unico nel suo genere a livello nazionale, rappresenta un momento di festa e... 🔗brindisireport.it

