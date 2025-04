Un Primo Maggio nel ricordo di Papa Francesco | la lettera del Cardinale Repole ai lavoratori torinesi

Cardinale Roberto Repole, ha voluto ricordare in occasione della festa dei lavoratori Papa Francesco e il suo messaggio di pace. Non bisogna costruire barriere contro le persone, ma gettare ponti per vivere 'insieme', ha spiegato l'arcivescovo di Torino.

Da Achille Lauro a Elodie: svelato il cast completo del Concertone del Primo maggio. Con un ricordo di Papa Francesco - Ci sarà anche Papa Francesco al concertone del Primo maggio. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che nel corso dell’evento saranno trasmesse le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. L’omaggio al Pontefice appena scomparso è stato reso noto nel corso della conferenza stampa in Rai durante la quale è stato presentato il cast completo che calcherà il palco, con la conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore di fisica e star dei social Vincenzo Schettini. 🔗secoloditalia.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Papa Francesco, la visita a Bozzolo e l’omaggio a don Primo Mazzolari nel 2017: il ricordo di una giornata indimenticabile - Mantova, 21 aprile 2025 – Si è spento questa mattina alle 7.35 Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio. Durante il suo pontificato ha compiuto 47 viaggi in 66 nazioni. Nel 2018 è stato in visita a Milano e Monza, mentre nel 2017 si era recato a Bozzolo, in provincia di Mantova, ma nella Diocesi di Cremona, per rendere omaggio a don Primo Mazzolari, nella chiesa di San Pietro. Una mattinata storica, che il Vescovo di Cremona Antonio Napolioni aveva annunciato al termine della messa domenica 23 aprile 2017. 🔗ilgiorno.it

Un Primo Maggio nel ricordo di Papa Francesco: la lettera del Cardinale Repole ai lavoratori torinesi - Non bisogna costruire barriere contro le persone, ma gettare ponti per vivere ‘insieme’, ha spiegato l’arcivescovo di Torino ... 🔗torinotoday.it

Concerto del Primo Maggio a Roma: i cantanti, gli orari e il ricordo di Papa Francesco - Annunciato il cast completo del Concertone che torna in piazza San Giovanni. Centrali i temi del diritto al lavoro, alla vita e alla dignità. Nell'arco della giornata si ricorderà in più momenti Papa ... 🔗informazione.it

Papa Francesco, l’abbraccio dei fedeli e il ricordo di chi gli ha vissuto vicino - Il racconto del grande abbraccio a Papa Francesco ... che si aprirà ai primi di maggio. Questo e molto altro nelle 13 pagine che L’Eco di Bergamo dedica al ricordo e alla memoria del Santo ... 🔗ecodibergamo.it