Un Primo Maggio a tutto volume. Sei gruppi al parco Superga

Torna il tanto atteso appuntamento con la musica: ilsi terrà infatti il tradizionale concertone che quest’anno prevede la presenza di sei band locali pronte a calcare il palco nel corso del pomeriggio e della serata della Festa dei Lavoratori. Dalle 12 alle 24 nell’area feste deldi via Legnano con ingresso libero, si alterneranno in scena i No Day, Redastan, Endry, Sorry J, Loi Band e 33 Giri. Dal cantautorato più intimo al rock più energico, fino al punk che accende l’anima: tanti stili, un solo palco e un’atmosfera pronta a far vivere ogni nota. Organizzato da Musika viva e Corte di Menelao con il Comune di Muggiò, il concerto è inserito all’interno della Sagra della polenta, dall’1 al 4, pensata come un villaggio di puro intrattenimento, con una tensostruttura al coperto di oltre 1.