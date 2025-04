Un nuovo punto vendita Penny Italia apre i battenti a Gioia Tauro | è il primo nella provincia reggina

Penny Italia rafforza la sua presenza nel Sud Italia e apre un nuovo punto vendita a Gioia Tauro, in via Nazionale; sarà il primo nella provincia di Reggio Calabria e l’ottavo nella regione.Il nuovo store nasce da un progetto di riqualificazione e valorizzazione di un edificio precedentemente. 🔗 Reggiotoday.it - Un nuovo punto vendita Penny Italia apre i battenti a Gioia Tauro: è il primo nella provincia reggina rafforza la sua presenza nel Sudun, in via Nazionale; sarà ildi Reggio Calabria e l’ottavoregione.Ilstore nasce da un progetto di riqualificazione e valorizzazione di un edificio precedentemente. 🔗 Reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Canepina ha un nuovo Carrefour Express: inaugurato il punto vendita di Via Gramsci - È stato inaugurato mercoledì 10 aprile il nuovo Carrefour Express di Canepina, in via Gramsci 48-50. Un’apertura che rafforza la rete di Etruria Retail nel viterbese, dove l’azienda, leader della grande distribuzione organizzata nel Centro Italia, è ora presente con ben 16 punti vendita, dopo le... 🔗viterbotoday.it

Lidl inaugura nuovo punto vendita a Palermo: taglio del nastro con l'assessore Forzinetti - Inaugurato questa mattina il decimo punto vendita Lidl a Palermo. Si trova in via dei Cantieri. Al taglio del nastro era presente anche l'assessore comunale alle Attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti. La zona in cui è sorto il nuovo supermercato è stata oggetto di un importante... 🔗palermotoday.it

Despar cerca personale per il nuovo punto vendita di Budrio - Parte la campagna di assunzioni per il nuovo supermercato Eurospar che sorgerà a Budrio in via Partengo, angolo via Lenzi. Il supermercato sarà proprio di fianco alla caserma dei Carabinieri, al posto dell’attuale magazzino Enel, che verrà demolito dopo la messa in esercizio di quello nuovo in... 🔗bolognatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un nuovo punto vendita Penny Italia apre i battenti nel Reggino: è il primo della provincia; PENNY Italia: Apre un nuovo punto vendita a Castel San Giovanni (Pc); Nuovo supermercato a due passi da via XX Settembre; Apre un nuovo punto vendita Penny a Pescara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Penny: innovazione e sostenibilità al centro del 2024 - Il 2024 si è rivelato un anno complesso per il settore della vendita al dettaglio, in particolare per il comparto alimentare. Dopo l’elevata inflazione registrata nel 2023, l’economia ha dovuto affron ... 🔗foodaffairs.it

Penny, 2024 all'insegna di sostenibilità e innovazione - Primo brand a sviluppare, già nel 2023, 12 referenze per un’alimentazione che supporta la prevenzione in collaborazione con l’ Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, il 28 ottobre 2024 ... 🔗msn.com

Taglio del nastro per il nuovo Coop.fi Palagetta. Oggi l’apertura al pubblico - Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, in un’area residenziale densamente abitata e “rappresenta – spiegano da Unicoop Firenze – un nuovo servizio per molti ... 🔗piananotizie.it