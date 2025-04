Un labirinto di emozioni e politica Istanbul raccontata da Ottaviani

politica e i profumi dei mercati, le persone e i gatti. Istanbul, l'ultimo libro di Marta Ottaviani, non è una guida né propriamente un reportage; neppure un romanzo autobiografico. È tutte queste cose insieme. Si svela come un affresco di una metropoli che non si lascia incasellare. Qui, tra le strade che raccontano vicende di incontri e scontri, l'autrice si inoltra in un labirinto di emozioni. Il suo è un ritratto graffiante di questa metropoli turca dove i gatti randagi non sono solo animali, ma custodi di una memoria collettiva, testimoni di un equilibrio precario tra modernità e tradizione.Immaginate di seguire il passo felpato di un felino che si muove tra i gruppi di turisti e le famiglie che si affollano nei mercati: in questa danza urbana, Erdogat, felino Istanbuliota che deve cotanto nome all'ironia della padroncina, diventa l'osservatore privilegiato della metamorfosi.

Chi è Imamoglu, il sindaco di Istanbul golden boy della politica turca. La laurea annullata prima dell’arresto - Roma, 19 marzo 2025 – È il golden boy della politica turca per eccellenza, colui che fin dai tempi della sua ascesa è stato indicato come la persona che avrebbe sottratto al Presidente Erdogan il suo strapotere. Ekrem Imamoglu, classe 1971, una laurea in economia aziendale (dichiarata nulla ieri), una moglie biondissima e che ha deciso di laurearsi dopo essere diventata mamma, il politico di opposizione incarna l’anti Erdogan per eccellenza. 🔗quotidiano.net

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere - Dopo che un tribunale di Istanbul aveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato temporaneamente destituito dal suo incarico ed è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. 🔗lettera43.it

