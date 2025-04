Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia | salvato dalla Guardia costiera

giovane di circa 30 anni è stato salvato dalla Guardia costiera dopo essersi tuffato nelle acque del porto di Castellammare di Stabia (Napoli). Per cause in corso di accertamento, il giovane si è tuffato in mare dalla banchina in prossimità dell’imboccatura del porto.Subito dopo la caduta, alcuni operatori portuali, che avevano assistito alla scena, hanno allertato la Guardia costiera che è intervenuta con un mezzo navale e con personale via terra. Il giovane è stato individuato, tratto in salvo e portato nella sede della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia per gli accertamenti. Visibilmente scosso, è stato affidato al personale paramedico alla presenza dei propri genitori.Foto di archivioL'articolo Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia: salvato dalla Guardia costiera proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia: salvato dalla Guardia costiera Undi circa 30 anni è statodopo essersitodeldidi(Napoli). Per cause in corso di accertamento, ilsi èto in marebanchina in prossimità dell’imboccatura del.Subito dopo la caduta, alcuni operatori portuali, che avevano assistito alla scena, hanno allertato lache è intervenuta con un mezzo navale e con personale via terra. Ilè stato individuato, tratto in salvo e portato nella sede della Capitaneria dididiper gli accertamenti. Visibilmente scosso, è stato affidato al personale paramedico alla presenza dei propri genitori.Foto di archivioL'articolo Unsideldidiproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Via crucis nelle acque del porto di Brindisi: si parte dalla Scalinata Virgilio - Giunge alla sua quinta edizione la Via Crucis nelle acque del porto di Brindisi, promossa, in quest’anno Giubilare, da tutte le parrocchie di Brindisi in collaborazione con diverse realtà della vita portuale. Avrà luogo lunedì 7 aprile, dalle ore 19.00, con punto di partenza la Scalinata Virgilio... 🔗brindisireport.it

Giovane si tuffa nel Tevere e sparisce: ricerche disperate dei sommozzatori nel fiume - È stata la segnalazione di un passante a far scattare le ricerche di un ragazzo, disperso nel fiume Tevere a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Da una ricostruzione della polizia il passante ha riferito di aver visto un ragazzo spogliarsi e buttarsi nel Tevere senza poi risalire dall’acqua. Gli indumenti sono stati acquisiti e consegnati al commissariato Trastevere. Ore disperate per recuperare il giovane che si è tuffato nel Tevere ”Stavamo lavorando all’altezza di ponte Amedeo duca d’Aosta quando abbiamo notato un ragazzo spogliarsi e buttarsi di testa in acqua. 🔗secoloditalia.it

Pontoglio, giovane si tuffa per fuggire a un pestaggio e annega. Cosa ha visto il testimone - Pontoglio, 15 aprile 2025 – Ci sono ancora tanti punti oscuri sulla morte di un giovane uomo, presumibilmente nordafricano, annegato nelle acque del fiume Oglio lo scorso sabato sera. I carabinieri del comando provinciale di Brescia, che dopo il ritrovamento del corpo nelle acque della zona del Maglio di Pontoglio, hanno inviato sul posto anche i colleghi della scientifica, unitamente a quelli della compagnia di Chiari stanno indagando a 360 gradi per capire cosa sia accaduto sulla riva del fiume, quando l’annegato è stato visto lanciarsi in acqua da un pescatore che si trovava in zona con ... 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un giovane si tuffa nelle acque del porto di Castellammare di Stabia: salvato dalla Guardia costiera; Castellammare, giovane stabiese si tuffa in acque portuali salvato dalla Guardia Costiera; Si tuffa in acqua e non riemerge: inutili i soccorsi, morto un ragazzo; Si tuffa in mare di notte e rischia di annegare, ragazza salvata da un amico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Castellammare di Stabia, 30enne si tuffa in mare nel porto: salvato dalla guardia costiera - Un giovane di circa 30 anni è stato salvato dalla guardia costiera dopo essersi tuffato nelle acque del porto di Castellammare ... 🔗msn.com

Si tuffa in mare all’interno del porto stabiese, salvato dalla Guardia Costiera - salvato oggi alle ore 15 circa grazie all'intervento tempestivo della Guardia Costiera dopo essersi tuffato nelle acque del porto di Castellammare ... 🔗sorrentopress.it

Pontoglio, giovane si tuffa per fuggire a un pestaggio e annega. Cosa ha visto il testimone - In corso gli accertamenti dei carabinieri: al vaglio il racconto di un pescatore che ha detto di aver visto il ragazzo poco prima che si gettasse in acqua ... 🔗msn.com