Un giorno per celebrare gli Angeli del fango

Angeli del fango: una giornata di festa e gratitudine per i volontari dell’alluvione. Sarà una giornata all’insegna della gratitudine, del ricordo e della comunità quella in programma sabato 17 maggio al Parco Comunale di Monterenzio. Il Comune e l’associazione culturale ’La Locomotiva’ organizzano la ’Festa Angeli del fango’, evento dedicato a tutti i volontari che, durante le alluvioni che hanno colpito il territorio, hanno prestato il proprio aiuto con generosità e determinazione.L’iniziativa vuole essere un momento di riconoscimento per quanti hanno spalato fango, distribuito beni di prima necessità, offerto conforto e sostegno concreto nei giorni dell’emergenza. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a quei volontari che, anche da fuori Monterenzio, non hanno esitato a mettersi in viaggio per aiutare chi si trovava in difficoltà. Ilrestodelcarlino.it - Un giorno per celebrare gli Angeli del fango Leggi su Ilrestodelcarlino.it Monterenzio celebra glidel: una giornata di festa e gratitudine per i volontari dell’alluvione. Sarà una giornata all’insegna della gratitudine, del ricordo e della comunità quella in programma sabato 17 maggio al Parco Comunale di Monterenzio. Il Comune e l’associazione culturale ’La Locomotiva’ organizzano la ’Festadel’, evento dedicato a tutti i volontari che, durante le alluvioni che hanno colpito il territorio, hanno prestato il proprio aiuto con generosità e determinazione.L’iniziativa vuole essere un momento di riconoscimento per quanti hanno spalato, distribuito beni di prima necessità, offerto conforto e sostegno concreto nei giorni dell’emergenza. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a quei volontari che, anche da fuori Monterenzio, non hanno esitato a mettersi in viaggio per aiutare chi si trovava in difficoltà.

Su altri siti se ne discute

Il giorno dopo: montagne di rifiuti e fango, le scarpe sporche dei volontari. “Possiamo dare una mano?” - Firenze, 15 marzo 2025 – Il giorno dopo l’alluvione e gli allagamenti. Sveglia presto. Abiti di seconda mano, stivali di gomma, secchielli, pale e chi non le ha vanno bene anche le scope. Sono tanti, troppi i comuni colpiti, le zone da liberare, le case da pulire da acqua e fango. Ai lati delle strade montagne di rifiuti. Materassi, divani, mobili, libri, televisori. E magari anche ricordi. Tutto da buttare via. 🔗lanazione.it

Anche Sesto ha i suoi angeli: “Spalo qui dove sono cresciuto”. E dal fango spunta la Bandabardò - Firenze, 16 marzo 2025 – “Avete fame? Più tardi possiamo passare a portarvi da mangiare”. Il giorno dopo il disastro c’è chi spala il fango provocato dall’esondazione del Rimaggio nel centro e chi offre il proprio aiuto, come può, magari per rifocillare chi sta lavorando. Un abbraccio collettivo quello che la comunità di Sesto sta dando, concretamente, a chi ha visto la propria abitazione o negozio sott’acqua e l’immagine più plastica di questa vicinanza è il ‘serpentone’ di volontari impegnato a togliere il fango dalla Sala prove “Parsifal“ di via della Tonietta, letteralmente devastato. 🔗lanazione.it

Foibe: performance teatrali, musicali e coreutiche per celebrare "Il Giorno del ricordo" - FASANO - “…Il ricordo va esercitato ogni giorno, dobbiamo fare memoria di tutti gli errori che gli uomini hanno fatto e continuano a fare anche nei giorni nostri. È per questo che la scuola va sostenuta e seguita in quanto impegnata a formare i giovani ai valori della solidarietà e della... 🔗brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un giorno per celebrare gli Angeli del fango; Alluvione Firenze, archivio della memoria per ricordare gli angeli del fango; Alluvione Emilia Romagna, il video di Gianni Morandi e degli angeli del fango; La Protezione civile di Porto Tolle compie 20 anni: «Angeli del fango, sempre in prima linea». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un giorno per celebrare gli Angeli del fango - Il Comune ha istituito per sabato 17 maggio una serie di eventi dedicati ai volontari dell’alluvione. Il sindaco: "Un modo per dire ’grazie’" ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Gli Angeli nel Fango: l’alluvione mai vista - "Gli Angeli del Fango- L'alluvione mai vista“ è la più completa ricostruzione dell'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966. 90 minuti di immagini choc, inedite e a colori in cui viene ... 🔗nove.firenze.it

Quando l’unione fa la forza: gli "Angeli del Fango" - Ma, oltre all’aiuto dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, si sono attivati anche i cosiddetti "Angeli del Fango", ovvero giovani volontari che hanno contribuito alla rimozione dei ... 🔗msn.com