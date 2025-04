Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 29 aprile

giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 29 aprileQuesta sera, martedì 29 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l'evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.AnticipazioniAgata Scuto, 22 anni, scompare da Acireale il 4 giugno del 2012. Non se ne sa più nulla, fino a quando nel 2020 una lettera anonima alla redazione di "Chi l'ha visto?" fa riaprire il caso, indirizzando le indagini nell'ambito familiare. La ragazza viveva con la madre e il compagno di lei, Rosario Palermo, venditore di lumache, che è oggi a giudizio per omicidio e occultamento di cadavere.

"Un giorno in pretura", stasera in tv l'omicidio di Agata Scuto - Oggi, martedì 29 aprile 2025, dalle 21.20 su Rai 3, "Un giorno in pretura" torna su un drammatico caso datato 2012: la sparizione di Agata Scuto, 22 anni, di Acireale. A distanza di otto anni, una let ...

