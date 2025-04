Un Certain Regard 2025 | annunciata la giuria per Cannes 78

Certain Regard 2025: annunciata la giuria per Cannes 78La regista, sceneggiatrice e direttrice della fotografia britannica Molly Manning Walker presiederà la giuria di Un Certain Regard del 78° Festival di Cannes. Sarà affiancata dalla regista e sceneggiatrice franco-svizzera Louise Courvoisier, dalla direttrice croata dell’International Film Festival Rotterdam Vanja Kaludjercic, dal regista, produttore e sceneggiatore italiano Roberto Minervini e dall’attore argentino Nahuel Pérez Biscayart. Saranno loro a assegnare i premi della sezione Un Certain Regard, che presenta film d’autore e di debutto di giovani autori.Quest’anno sono stati selezionati 20 film, tra cui 9 opere prime. Il Premio Un Certain Regard 2024 è stato assegnato al lungometraggio Black Dog di Guan Hu. Promised Sky della regista tunisina Erige Sehiri aprirà la sezione Un Certain Regard mercoledì 14 maggio 2025. 🔗 Unlaper78La regista, sceneggiatrice e direttrice della fotografia britannica Molly Manning Walker presiederà ladi Undel 78° Festival di. Sarà affiancata dalla regista e sceneggiatrice franco-svizzera Louise Courvoisier, dalla direttrice croata dell’International Film Festival Rotterdam Vanja Kaludjercic, dal regista, produttore e sceneggiatore italiano Roberto Minervini e dall’attore argentino Nahuel Pérez Biscayart. Saranno loro a assegnare i premi della sezione Un, che presenta film d’autore e di debutto di giovani autori.Quest’anno sono stati selezionati 20 film, tra cui 9 opere prime. Il Premio Un2024 è stato assegnato al lungometraggio Black Dog di Guan Hu. Promised Sky della regista tunisina Erige Sehiri aprirà la sezione Unmercoledì 14 maggio. 🔗 Cinefilos.it

