Un cane si avventa su di loro mentre rientrano a casa aggredite madre e figlia | atterra l' eliambulanza

madre e figlia, sono state aggredite da un cane mentre stavano rientrando a casa. A intervenire una volante della Questura di Pesaro. Improvvisamente, a poca distanza dalla loro abitazione, un cane che era uscito approfittando del cancello aperto per la presenza. 🔗 Anconatoday.it - Un cane si avventa su di loro mentre rientrano a casa, aggredite madre e figlia: atterra l'eliambulanza PESARO - Questa mattina due donne,, sono stateda unstavano rientrando a. A intervenire una volante della Questura di Pesaro. Improvvisamente, a poca distanza dallaabitazione, unche era uscito approfittando del cancello aperto per la presenza. 🔗 Anconatoday.it

Pesaro: cane esce dal recinto e si avventa su due donne - Nella mattinata odierna la Volante della Questura di Pesaro è intervenuta per l'aggressione di due donne, madre e figlia, da parte di un cane mentre stavano rientravando a piedi verso casa ... 🔗ilmetropolitano.it