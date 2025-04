Un archivio per mezzo secolo di collezioni

archivio creato da Filpucci nella sede di Capalle. Un percorso creativo e produttivo straordinario, che ha attraversato anni e stili diversi, del quale Antonella Stefanacci, Monica Mati e Alessandra Costagli sono state protagoniste. Uno spazio a disposizione di designer e clienti che ospita le collezioni di filati degli ultimi 30 anni, frutto di una ricerca andata in due direzioni: interpretare e anticipare le tendenze della moda e allo stesso tempo migliorare la performance del filato e delle sue interpretazioni.Nell’archivio, visitabile su appuntamento, sono accessibili parte dei modelli per la maglieria fai da te, che tra gli anni ’80 e ’90 sono stati realizzati con la collaborazione dei più importanti designer del mondo: Gianni Versace, Enrico Coveri, Yohji Yamamoto, Jill Sander, Luciano Soprani. Lanazione.it - Un archivio per mezzo secolo di collezioni Leggi su Lanazione.it Incontriamo le tre future Maestre del lavoro nel nuovocreato da Filpucci nella sede di Capalle. Un percorso creativo e produttivo straordinario, che ha attraversato anni e stili diversi, del quale Antonella Stefanacci, Monica Mati e Alessandra Costagli sono state protagoniste. Uno spazio a disposizione di designer e clienti che ospita ledi filati degli ultimi 30 anni, frutto di una ricerca andata in due direzioni: interpretare e anticipare le tendenze della moda e allo stesso tempo migliorare la performance del filato e delle sue interpretazioni.Nell’, visitabile su appuntamento, sono accessibili parte dei modelli per la maglieria fai da te, che tra gli anni ’80 e ’90 sono stati realizzati con la collaborazione dei più importanti designer del mondo: Gianni Versace, Enrico Coveri, Yohji Yamamoto, Jill Sander, Luciano Soprani.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In quasi mezzo secolo ha donato il sangue 217 volte: «Fare qualcosa per gli altri fa stare bene» - Così tante, l'Avis provinciale non ne vede da almeno vent'anni. Perché la generosità di Renato Battistoni, 65enne di Lazise, è davvero da record e si misura in 217 sacche di sangue e plasma donate nell'arco di quasi mezzo secolo. Un traguardo che valeva bene una pergamena e una medaglia... 🔗veronasera.it

Fiera Campionaria di Venticano, Panella: "Un cuore che batte forte da quasi mezzo secolo" - Più di 100 espositori, provenienti da tutto il centro-sud Italia, hanno già confermato la loro partecipazione, ben 10 settori merceologici rappresentati, più di 15 tra sponsor e partner commerciali che hanno dato il loro contributo e la piena disponibilità a sostenere l’evento. A quaranta... 🔗avellinotoday.it

Fondazione Arena omaggia Dmitrij Šostakovi? a mezzo secolo dalla sua scomparsa - Un omaggio al genio di Dmitrij Šostakovi? (1906-1975), nel 50esimo della scomparsa. Venerdì 28 febbraio alle 20 e sabato 1° marzo alle 17, al Teatro Filarmonico, ottanta professori d’Orchestra di Fondazione Arena, diretti dall’eclettico maestro Dmitri Jurowski eseguiranno due capolavori, inediti... 🔗veronasera.it

Su questo argomento da altre fonti

Tuttolibri compie mezzo secolo, le grandi interviste da collezione; Bernie Ecclestone vende collezione di auto F1 per 650 milioni; Da Ikea sono tornati alcuni arredi d’archivio degli Anni ’70 e ’80; Santa Maria della Scala: “COSTELLAZIONI. Arte italiana 1915-1960. 🔗Cosa riportano altre fonti