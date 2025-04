Un angolo di verde nel cuore del centro storico

Padovaoggi.it - Un angolo di verde nel cuore del centro storico Il comune di San Martino di Lupari in collaborazione con Unpli Padova Pro Loco e Pro loco San Martino di Lupari ha organizzato domenica 27 aprile "San Martino in Fiore" e la "Festa della Sicurezza". In occasione di questa giornata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nivo Fior ha. 🔗 Padovaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

In centro ha aperto il nuovo bistrot della Locanda dei Giurati: un angolo di gusto nel cuore di Como - Dopo una lunga attesa, la Locanda dei Giurati amplia la sua offerta gastronomica con l’apertura di un nuovo bistrot in centro a Como, precisamente in via Grassi, affacciato su piazza Volta (dove un tempo c'era la pizzeria Taverna Spagnola). Un nuovo spazio dedicato agli amanti della buona cucina... 🔗quicomo.it

Giardino Oriana Fallaci: "Angolo verde del centro paradiso per i bambini" - Un fazzoletto di verde nel cuore del quartiere di Porta Romana, tra via Quadronno e via Crivelli. È il giardino intitolato a Oriana Fallaci. Un piccolo parco con area giochi e campo da basket, alla mattina rifugio di pensionati, al pomeriggio regno dei bambini, vista anche la vicinanza dell’asilo, che si affaccia sull’area verde dal lato di via Crivelli. Lo conferma anche Greta, residente della zona che frequenta il parco con il suo cane. 🔗ilgiorno.it

Nuovi spazi pedonali, più verde e aree per vivere il mare: i cantieri che trasformeranno il centro di Bari - E' il cuore di Bari, quello con le strade dello shopping, gli scorci più apprezzati dai turisti, i locali e i principali luoghi di svago. Il quartiere Murattiano e la città vecchia attendono una trasformazione per proseguire con il rilancio avvenuto negli ultimi anni. Un obiettivo non semplice... 🔗baritoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

