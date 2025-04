Un altro miracolo post mortem al San Giovanni di Dio prelievo multi organo per salvare chi è in lista d' attesa

altro prelievo multiorgano nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento diretto da Gerlando Fiorica. Il prelievo di reni e fegato è stato effettuato da un paziente ottantenne in morte encefalica, a seguito di grave ed esteso ictus ischemico. Secondo. 🔗 Agrigentonotizie.it - Un altro "miracolo post mortem" al San Giovanni di Dio, prelievo multi organo per salvare chi è in lista d'attesa Eseguito unnel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sandi Dio di Agrigento diretto da Gerlando Fiorica. Ildi reni e fegato è stato effettuato da un paziente ottantenne in morte encefalica, a seguito di grave ed esteso ictus ischemico. Secondo. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

A sorpresa il ritorno de i cani, esce il nuovo album ‘post mortem’ - (Adnkronos) – È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i cani (minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina. Si chiama 'post mortem', scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al […] 🔗periodicodaily.com

Cosa succede ora che il Papa è morto? Il protocollo post mortem dopo il decesso papale - Quando si parla di morte del Papa, il protocollo post mortem rappresenta un insieme di procedure precise e secolari, studiate per garantire il massimo rispetto e ordine in un momento di grande impatto emotivo e istituzionale. Detto questo, Papa Francesco aveva fatto già presente negli anni il suo desiderio di un funerale semplificato. Questi, in sostanza, i passaggi fondamentali del protocollo post mortem papale: 1. 🔗news.robadadonne.it

Washington Post gestione Bezos, fuori un altro. Se ne va pure il capo della pagina degli editoriali David Shipley - Un altro addio al Washington Post, storico giornale statunitense, dal 2013 di proprietà di Jeff Bezos. La recente svolta pro Trump del fondatore di Amazon e le ripetute ingerenze nella linea editoriale del quotidiano, hanno causato diversi malumori e abbandoni in una redazione tradizionalmente di orientamento democratico. L’ultimo a lasciare è David Shipley che non ha accettato di restare capo della pagina degli editoriali del quotidiano dopo che Bezos ha deciso di imprimere un netto cambiamento alla sezione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

“Post mortem”, i cani: la zona nera di Tarkovskij dentro di noi - Senso d’inadeguatezza/ depressione/ attacchi di panico/ dipendenze/ convinti di scappare dalla morte/ siamo scappati dalla vita. Niccolò Contessa/i cani ha aspettato ancora una volta se stesso. Succed ... 🔗msn.com

Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes - La nostra recensione di Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes, serie norvegese disponibile da oggi su Netflix che mescola il giallo procedurale con l’horror e la commedia amarognola. 🔗it.ign.com

I Cani - post mortem - La sorprendente resurrezione della creatura di Contessa - " Il sorprendente ritorno dei Cani " inizia con un dialogo di "Stalker" di Andrej Tarkovskij: eppure, il film a cui mi viene da pensare appena premo "play" e parte "io" è " C’era una volta in America ... 🔗ondarock.it