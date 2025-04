Umbria Laura Santi | Ho bisogno di morire presto ma la Regione non delibera sul farmaco Ho preso contatti con la Svizzera

bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura per il caldo, per i dolori, per la paralisi progressiva": inizia così la lettera-denuncia della giornalista.

Fine vita, Laura Santi: "Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera" - Perugia, 29 aprile 2025 - "... Io ho bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura, sia per il caldo che comincia -e dovrei affrontare l'estate come l'anno scorso ma con dodici mesi in più di progressione clinica di malattia- sia i dolori (e ne stanno venendo di sempre nuovi), sia la paralisi progressiva, sia la fatica neurologica. 🔗lanazione.it

“Ho bisogno di morire presto, ho diritto di farlo in Italia ma me lo impediscono”: la storia di Laura Santi - Laura Santi, giornalista e consigliera dell'Associazione Luca Coscioni, ha scritto in una lettera ai soci: "Ho bisogno di morire presto". Santi è affetta da sclerosi multipla da oltre 25 anni. Avrebbe diritto al suicidio assistito in Italia, ma la Regione Umbria e l'Asl di Perugia finora hanno bloccato le procedure. Quindi ora sta valutando di andare in Svizzera: "Spero di non doverlo fare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fine vita, l’appello di Laura Santi: “Portiamo la legge della Toscana anche in Umbria” - Laura Santi, giornalista perugina affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, ha aperto oggi le porte della sua casa ai giornalisti per presentare la campagna “Liberi subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni. L’iniziativa punta a raccogliere almeno 3.000 firme in pochi mesi... 🔗perugiatoday.it

