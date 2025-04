Umbria Laura Santi | Ho bisogno di morire presto ma la Regione non delibera sul farmaco Ho preso contatti con la Svizzera

bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura per il caldo, per i dolori, per la paralisi progressiva": inizia così la lettera-denuncia della giornalista.

Fine vita, Laura Santi: "Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera" - Perugia, 29 aprile 2025 - "... Io ho bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. Le giornate stanno diventando sempre più una tortura, sia per il caldo che comincia -e dovrei affrontare l'estate come l'anno scorso ma con dodici mesi in più di progressione clinica di malattia- sia i dolori (e ne stanno venendo di sempre nuovi), sia la paralisi progressiva, sia la fatica neurologica. 🔗lanazione.it

Laura Santi e il fine vita: «Ora vado a morire in Svizzera» - PERUGIA «Io ho bisogno di morire presto e il motivo della mia scelta è soltanto il corpo. Tutte le sere il corpo mi parla e mi dice che è ora. L’Umbria non mi aiuta, ... 🔗ilmessaggero.it

Fine vita, Laura Santi: "Peggioro, ho bisogno di morire presto, preso contatti con la Svizzera" - La giornalista perugina è affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla. Ha scritto una lettera all’associazione Luca Coscioni e ai sostenitori della campagna Liberi Subito" ... 🔗msn.com

Laura Santi, 'non giudicate, cercate solo di comprendere' - "Non giudicate ma cercate solo di comprendere": lo scrive nella sua pagina Facebook Laura Santi, perugina affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, che ieri aveva reso noto di ... 🔗msn.com