Thurman compie 55 anni il 29 aprile 2025 e resta una delle muse più affascinanti del cinema americano. Attrice feticcio di Quentin Tarantino, madre, attivista, ex modella, è sempre riuscita a imporsi con una bellezza non convenzionale e uno stile personale, sofisticato e mai scontato.Dagli abiti scultorei sul red carpet alle divise da killer che hanno fatto scuola, la sua immagine è scolpita nell’immaginario collettivo da più di tre decenni. Celebriamola ripercorrendo i suoi look più iconici – dentro e fuori dal set – e i momenti salienti della sua carriera.Uma Thurman presenta il film “Kill Bill” nel 2003L’eleganza che rompe gli schemi GUARDA LE FOTOI look indimenticabili di Uma Thurman Uma Thurman è entrata a far parte della storia della moda hollywoodiana senza mai piegarsi a logiche da glamour girl. Amica.it - Uma Thurman, 55 anni da diva: lo stile che ha fatto scuola Leggi su Amica.it Alta, androgina, inconfondibile. Umacompie 55il 29 aprile 2025 e resta una delle muse più affascinanti del cinema americano. Attrice feticcio di Quentin Tarantino, madre, attivista, ex modella, è sempre riuscita a imporsi con una bellezza non convenzionale e unopersonale, sofisticato e mai scontato.Dagli abiti scultorei sul red carpet alle divise da killer che hanno, la sua immagine è scolpita nell’immaginario collettivo da più di tre decenni. Celebriamola ripercorrendo i suoi look più iconici – dentro e fuori dal set – e i momenti salienti della sua carriera.Umapresenta il film “Kill Bill” nel 2003L’eleganza che rompe gli schemi GUARDA LE FOTOI look indimenticabili di UmaUmaè entrata a far parte della storia della moda hollywoodiana senza mai piegarsi a logiche da glamour girl.

