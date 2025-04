Ultras molotov contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma Gazzetta

Secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, è stata una notte di alta tensione a Roma per via di una molotov lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma. "Dopo gli scontri prima del derby, gli arresti di alcuni esponenti della curva Sud e il divieto di trasferta bisogna registrare infatti un altro fatto di cronaca. Intorno alle 3 di notte una molotov sarebbe stata lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un attentato vero e proprio a una settimana dopo gli arresti che hanno colpito proprio tre esponenti del gruppo per spaccio di droga". La Gazzetta continua: "Il locale è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti nella notte tra via dei Sulpici e via Cartagine. Sul fatto che l'incendio sia doloso non sembrano esserci dubbi, sul posto le forze dell'ordine hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile.

