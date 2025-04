ULTIM’ORA – Sparatoria tra la folla tre le vittime | spara e fugge in monopattino è caccia all’uomo

sparatoria ha sconvolto una zona centrale affollata. Diversi testimoni hanno contattato le autorità dichiarando di aver sentito almeno sei colpi d’arma da fuoco, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire rapidamente. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, che si sono trovati inaspettatamente coinvolti in una situazione di pericolo.Le prime ricostruzioni indicano che gli spari sono avvenuti nelle vicinanze di un negozio di barbiere situato in una piazza, non lontano da una stazione ferroviaria, un’area solitamente animata da numerose persone. Un passante, intervistato da Sveriges Radio, ha raccontato: «Abbiamo udito colpi di pistola, era inconfondibile. Tutti hanno iniziato a fuggire». 🔗 Un normale pomeriggio si è trasformato in un incubo quando, poco dopo le 17:00, unaha sconvolto una zona centrale afta. Diversi testimoni hanno contattato le autorità dichiarando di aver sentito almeno sei colpi d’arma da fuoco, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire rapidamente. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, che si sono trovati inaspettatamente coinvolti in una situazione di pericolo.Le prime ricostruzioni indicano che gli spari sono avvenuti nelle vicinanze di un negozio di barbiere situato in una piazza, non lontano da una stazione ferroviaria, un’area solitamente animata da numerose persone. Un passante, intervistato da Sveriges Radio, ha raccontato: «Abbiamo udito colpi di pistola, era inconfondibile. Tutti hanno iniziato a fuggire». 🔗 Caffeinamagazine.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

