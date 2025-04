Ultimissime Juve LIVE | due giornate di squalifica per Yildiz Milik rinnova a sorpresa novità sul futuro di Vlahovic

Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025

Vlahovic Juve (Moretto), storia ai titoli di coda: l'attaccante non rinnoverà! Si delineano due scenari per il futuro del serbo: gli ultimi aggiornamenti

Ore 20:10 – Vlahovic Juve ai titoli di coda: trattative ferme per il rinnovo. Le novità sul futuro dell'attaccante bianconero

Rinnovo Milik, il polacco sarà ancora un giocatore della Juve: i particolari del prolungamento che lega il numero 14 ai bianconeri! novità importanti

Ore 18:30 – Rinnovo Milik, il polacco continuerà a vestire i colori bianconeri! I particolari dietro la firma del contratto con Madama

squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 10 della Juventus

