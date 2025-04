Ultimissime Juve LIVE | Douglas Luiz si sfoga sui social due giornate di squalifica per Yildiz Salterà Bologna e Lazio

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite Salterà il numero 10 della JuventusOre 15.40 – È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Kenan Yildiz. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop del numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve–Monza. 🔗 Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz si sfoga sui social, due giornate di squalifica per Yildiz. Salterà Bologna e Lazio , tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente agdalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 29 aprile 2025– 28 aprile 2025– 27 aprile 2025– 26 aprile 2025– 29 aprile 2025, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partiteil numero 10 dellantusOre 15.40 – È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulladi Kenan. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop del numero 10 bianconero dopo l’espulsione in–Monza. 🔗 Juventusnews24.com

Su altri siti se ne discute

Ultimissime Juve LIVE: subito in campo a due giorni dal PSV, novità sulle condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 17 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 16 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 15 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 14 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 17 febbraio 2025 Infortunati Juve: ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono il Cagliari e salgono al quarto posto, si ferma Douglas Luiz - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 23 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 22 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 20 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 19 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 18 ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: squadra a cena per fare gruppo verso la Roma, novità importanti su Cambiaso e Douglas Luiz - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 1 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 31 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025 Cena Juve, tutti uniti prima della Roma: il gesto di Tudor e della squadra ... 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Cambiaso e Douglas in gruppo: disponibili per Roma; Calciomercato, le news del 19 gennaio 2025: Milan, si avvicina Walker: le parole di Guardiola; la Juve frena su Tomori, c'è Kelly del Newcastle; il City vuole anche Douglas Luiz; Infortunati Juve, aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Danilo non andrà al Napoli: il motivo. Le ultime su Veiga. Vlahovic.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Douglas Luiz, un tifoso Juve lo provoca sui social: lui risponde - E' diventato virale il commento di Douglas Luiz che risponde a un utente su Instagram. Il tifoso della Juve gli scrive: "Ma sei venuto a Torino per mettere i ... 🔗msn.com

Douglas Luiz shock: attacco pubblico alla Juventus. Le parole del brasiliano - Una stagione tormentata da problemi fisici e difficoltà in campo. E’ questo il riassunto del primo campionato italiano di Douglas Luiz con la maglia della Juventus. Le critiche, tante anzi tantissime, ... 🔗msn.com

Juventus, Douglas Luiz si sfoga contro Motta e Tudor sui social: “Chiedetevi perché non gioco” - Douglas Luiz ha risposto a un commento provocatorio di un tifoso della Juventus: il suo sfogo è un attacco a Thiago Motta e Tudor ... 🔗sport.virgilio.it