Ultimissime Inter LIVE | Thuram recuperato per il Barcellona le parole di Flick in conferenza

conferenza stampa Flick pre Barcellona Inter: «La finale un sogno, loro pericolosi anche se hanno avuto meno tempo per recuperare.

Inter, SOS Thuram: senza di lui l’attacco va in tilt - I numeri schiacciano le parole: con Marcus in campo media gol 2,3 a partita; in sua assenza 0,3. Ecco perché il bomber sta facendo di tutto per giocare contro il Barça ... 🔗tuttosport.com

Sky – Inter, ecco come sta Thuram: ora decide Inzaghi. Ad Appiano mood diverso - L'attaccante ci sarà nella prima sfida contro i blaugrana di Champions League. Umore diverso oggi in allenamento ... 🔗fcinter1908.it

Inter, Thuram ce la fa per il Barcellona? Le ultime dall'infermeria - Si avvicina il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera al Montijuc. I nerazzurri, agli ordini di Simone Inzaghi, si sono ritrovati al centro ... 🔗tuttosport.com