Uggiate con Ronago scontro frontale tra due auto | i conducenti in ospedale

Uggiate con Ronago, 29 aprile 2025 – Un uomo di 32 anni e una donna di 41, sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 9 a Uggiate con Ronago, sulla strada provinciale 32 nel tratto di Uggiate Trevano.Le due auto di cui erano rispettivamente alla guida, si sono scontrate frontalmente, con un urto violento nel quale sono andate completamente distrutte nella parte anteriore, per poi ruotare e mettersi entrambe di traverso sulla carreggiata.Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell'abitacolo, e sono stati liberati e affidati alle cure dei soccorritori del 118, solo al termine dell'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con le squadre partite dalla sede centrale di Como e dal distaccamento volontario di Appiano Gentile.In posto sono inoltre arrivate due ambulanze, l'automedica, l'elisoccorso e la polizia locale per la gestione del traffico e per i rilievi che consentiranno di ricostruire come è avvenuto lo sconto, la cui dinamica al momento non è stata ancora chiarita.

Tragedia a Cavernago, scontro frontale tra un'auto e un camion: morti due 19enni, altri due in gravissime condizioni - Tragedia questa mattina, sabato 22 marzo, a Cavernago, in provincia di Bergamo, per uno scontro frontale tra un'auto e un camion; nello schianto sono morti un ragazzo e una ragazza di 19 anni, altri due 19enni sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.Il terribile incidente è avvenuto questa mattina presto, sabato 22 marzo verso le 5; un ragazzo e una ragazza di 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale con un camion su una statale all'altezza di Cavernago, in provincia di Bergamo.

Senza patente e sotto l'effetto di cocaina il 27enne arrestato per uno scontro frontale: morto 39enne - Senza patente e sotto l'effetto di cocaina. La banca dati delle forze dell'ordine conferma che il 27enne arrestato per omicidio stradale a Brescia, per l'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in galleria a Marone, non aveva mai conseguito l'autorizzazione a guidare. L'uomo, un milanese, è in carcere perché sotto effetto di cocaina con un sorpasso azzardato ha provocato l'incidente in cui è morto Marco Contessi (nella foto), manager di 39 anni e padre di tre figli, l'ultimo di pochi mesi.

Amelia, donna ferita in uno scontro frontale - Amelia (Terni), 12 febbraio 2025 – Una donna è rimasta ferita nello scontro frontale che si è verificato sulla Sp9, la strada che da Amelia conduce a Montecastrilli, circa un chilometro dopo il bivio di Capitone. Sul posto, i vigili del fuoco di Amelia, la polizia locale e il 118 che ha prestato le prime cure sul posto alla conducente della Clio, che è poi stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

