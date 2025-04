Ufficio immigrazione è ancora emergenza | la gente dorme in corso Bolzano per garantirsi un posto

Ufficio immigrazione di Torino in corso Bolzano. I più arditi hanno passato la notte davanti alla porta di ingresso a partire dalla mezzanotte. Il primo della. 🔗 Torinotoday.it - Ufficio immigrazione, è ancora emergenza: la gente dorme in corso Bolzano per garantirsi un posto Un centinaio di persone in coda già alle 7 del mattino di oggi - martedì 29 aprile 2025 - per potersi garantire l'accesso ai servizi dell'di Torino in. I più arditi hanno passato la notte davanti alla porta di ingresso a partire dalla mezzanotte. Il primo della. 🔗 Torinotoday.it

Protocollo tra questura e protezione civile della Polizia di Stato: volontari di supporto all’Ufficio immigrazione - LECCE - Un protocollo di collaborazione tra la questura di Lecce e il Gruppo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale Polizia di Stato - sezione di Lecce, con l’obiettivo di migliorare la gestione dell’afflusso agli uffici aperti al pubblico, e in particolare quelli dello... 🔗lecceprima.it

Accampati di notte dinanzi all'Ufficio Immigrazione, nella speranza di poter accedere il giorno dopo: accade a Salerno - Sacchi a pelo o semplici coperte per non patire il freddo della notte: così hanno dormito alcuni stranieri in Largo San Tommaso d'Aquino, a Salerno, sulle scale e nell'area antistante all'Ufficio Immigrazione di Salerno. Non una scelta, ma una necessità per tentare di accedere e fruire dei... 🔗salernotoday.it

La città presa d'assalto dai moscerini, ufficio postale chiuso e residenti barricati in casa: "Siamo in emergenza" - Si posano ovunque, volano in sciami, rendono impossibile camminare per strada o perfino aprire le finestre. A Orbetello, popoloso centro del Grossetano, è emergenza moscerini. Presenza più o meno fissa del territorio, da settimane hanno invaso la cittadina in modo massiccio tanto che l'ufficio... 🔗europa.today.it

A Torino per l'ufficio immigrazione uno sportello distaccato - (ANSA) - TORINO, 31 GEN - A Torino sarà attivo dal 4 febbraio uno sportello decentrato dell'ufficio immigrazione della questura, al commissariato di polizia Barriera di Milano, nel quartiere ... 🔗msn.com

Trovato morto davanti l'Ufficio Immigrazione: gli avevano notificato ordine di allontanamento - Sono in corso accertamenti per capire per quale motivo si fosse accampato fuori dall’Ufficio immigrazione e se fosse conosciuto da altre persone che si trovavano in via Patini per lo stesso motivo. 🔗msn.com