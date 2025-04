UE | Russia disperata isolata e indebolita dalle sanzioni

Russia e la Corea del Nord "invia un messaggio molto chiaro: la Russia non è interessata alla pace, al contrario, il suo obiettivo rimane quello di sopprimere l'Ucraina e cerca disperatamente qualsiasi aiuto possibile per continuare la sua aggressione illegale". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea.

