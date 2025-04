Udinese-Bologna 0-0 frenata rossoblu nella corsa Champions

frenata del Bologna nella corsa a un posto in Champions League. I rossoblu non vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l’Udinese che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli ospiti. I felsinei che salgono a quota 61 in classifica subiscono il sorpasso della Juventus al 4° posto con un punto in più. I friulani sono invece al 12° posto con 41 punti. Prima occasione della partita di marca friulana con Davis che riceve al limite dell’area e calcia con potenza di sinistro, con la traversa a salvare Skorupski. Al 9? la difesa di casa si fa trovare impreparata sul lancio per Dallinga, che serve Odgaard al tiro: puntuale la chiusura di Karlstrom. Al quarto d’ora ci prova Ekkelenkamp con un destro dalla distanza che termina alto. .com - Udinese-Bologna 0-0, frenata rossoblu nella corsa Champions Leggi su .com (Adnkronos) –dela un posto inLeague. Inon vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l’che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli ospiti. I felsinei che salgono a quota 61 in classifica subiscono il sorpasso della Juventus al 4° posto con un punto in più. I friulani sono invece al 12° posto con 41 punti. Prima occasione della partita di marca friulana con Davis che riceve al limite dell’area e calcia con potenza di sinistro, con la traversa a salvare Skorupski. Al 9? la difesa di casa si fa trovare impreparata sul lancio per Dallinga, che serve Odgaard al tiro: puntuale la chiusura di Karlstrom. Al quarto d’ora ci prova Ekkelenkamp con un destro dalla distanza che termina alto.

