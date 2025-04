Ucraina Zelensky | “Pace senza regalare territori a Putin” da Mosca | “Tregua è avvio negoziati diretti”

Ucraina: mentre Zelensky ha chiesto di non "regalare" alcun territorio al suo omologo russo Putin per porre fine al conflitto, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha spiegato che la tregua di 3 giorni voluta da Putin significa "avvio dei negoziati diretti". 🔗 Aggiornamenti sulla guerra in: mentreha chiesto di non "" alcuno al suo omologo russo Putin per porre fine al conflitto, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha spiegato che la tregua di 3 giorni voluta da Putin significa "deidiretti". 🔗 Fanpage.it

