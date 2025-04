Ucraina Zelensky contro la tregua proposta da Putin

Putin ha annunciato una nuova tregua del conflitto in Ucraina dall’8 al 10 maggio in occasione dell’80° anniversario della Vittoria sul nazismo. Lo riferisce il Cremlino, precisando che il cessate il fuoco sarà in vigore dalla mezzanotte del 7-8 maggio alla mezzanotte del 10-11 maggio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di. 🔗 Imolaoggi.it - Ucraina, Zelensky contro la tregua proposta da Putin Vladimirha annunciato una nuovadel conflitto indall’8 al 10 maggio in occasione dell’80° anniversario della Vittoria sul nazismo. Lo riferisce il Cremlino, precisando che il cessate il fuoco sarà in vigore dalla mezzanotte del 7-8 maggio alla mezzanotte del 10-11 maggio. Il presidente ucraino Volodymyrdefinisce ladi. 🔗 Imolaoggi.it

Su altri siti se ne discute

Tregua in Ucraina, Zelensky contro Putin: «Mosca non risponde, vuole prolungare la guerra» - È attesa per il 13 marzo la risposta della Russia all’iniziativa americana che porterebbe a un cessate il fuoco di 30 giorni già accettato dall’Ucraina. Dopo un vertice in Arabia Saudita il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato la tregua, ma sono passati poi quasi due giorni senza ricevere risposta dalla controparte russa. Mosca ha annunciato che Vladimir Putin si esprimerà durante una conferenza stampa, ma intanto ha incassato le critiche di Zelensky. 🔗lettera43.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Zelensky: “Ora Usa convincano Mosca ad accettare tregua” - Gli Stati Uniti “devono convincere” ora la Russia ad accettare la proposta della tregua. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda, aggiungendo che un “elemento importante” dell’incontro di oggi è stata “la disponibilità degli Usa a riprendere l’assistenza alla difesa all’Ucraina”. Zelensky: “Accettiamo proposta Usa, siamo pronti per la pace” “L’Ucraina accetta” la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo per 30 giorni nel Mar Nero e lungo tutta la linea del fronte, “la consideriamo ... 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Zelensky: E' un tentativo di manipolazione; Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace; Media: Putin offre di fermare la guerra sul fronte attuale. Zelensky: pronto a trattative dirette - Enorme esplosione in un deposito di armi e munizioni russo, nella regione di Vladimir; Ucraina, dopo la tregua tornano gli attacchi russi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Zelensky risponde a Putin: “La tregua? Un tentativo di manipolazione” - Il presidente ucraino rilancia sui social: "Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni" ... 🔗dire.it

Guerra Ucraina Russia, Putin: “Tre giorni di tregua”. Droni contro Kiev. LIVE - Il presidente russo ordina altri 3 giorni di tregua in Ucraina, dall'8 al 10 maggio. Ma a Trump non bastano: vuole un cessate il fuoco permanente, dice la Casa Bianca. Oggi riunione del Consiglio di s ... 🔗tg24.sky.it

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, “Meet the Press” della Nbc, ... 🔗ilmattino.it