Ucraina un bambino morto e tre feriti in attacco russo

bambino è morto e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, martedì mattina presto. Le immagini del Servizio di Emergenza Statale mostrano i soccorritori estrarre una persona ferita dalle macerie di una casa distrutta.Serhiy Lysak, capo dell’Amministrazione Regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato che l’attacco con i droni ha ucciso un bambino di 12 anni e ferito un bambino di 6 anni e due adulti. L’Aeronautica Militare Ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 100 droni per attaccare l’Ucraina durante la notte. Il presidente russo Putin ieri ha annunciato una tregua di tre giorni dall’8 maggio. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo Une tre persone sono rimaste ferite a seguito di unnella regione di Dnipropetrovsk, in, martedì mattina presto. Le immagini del Servizio di Emergenza Statale mostrano i soccorritori estrarre una persona ferita dalle macerie di una casa distrutta.Serhiy Lysak, capo dell’Amministrazione Regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato che l’con i droni ha ucciso undi 12 anni e ferito undi 6 anni e due adulti. L’Aeronautica Militareha riferito che la Russia ha lanciato 100 droni per attaccare l’durante la notte. Il presidentePutin ieri ha annunciato una tregua di tre giorni dall’8 maggio. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo - Un bambino è morto e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Le immagini del Servizio di Emergenza Statale mostrano i soccorritori estrarre una persona ferita dalle macerie di una casa distrutta. Serhiy Lysak, capo dell'Amministrazione Regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato che l'attacco con i droni ha ucciso un bambino di 12 anni e ferito un bambino di 6 anni e due adulti. 🔗tgcom24.mediaset.it

Unicef/Ucraina: un bambino su cinque ha perso un familiare o un amico dall’escalation della guerra tre anni fa - Quasi il 40% dei bambini studia solo online o attraverso un mix di lezioni in presenza e online. Valutata una perdita media nell’apprendimento di due anni in lettura e di un anno in matematica 21 febbraio 2025 – Secondo i dati di un sondaggio pubblicato oggi dall’UNICEF, un bambino su cinque in Ucraina ha perso un familiare stretto o un amico dall’escalation della guerra di tre anni fa. “Per troppo tempo, morte e distruzione sono rimaste una costante nella vita dei bambini in Ucraina”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. 🔗puntomagazine.it

Ucraina, raid russo a Pavlohrad. Tre morti tra cui un bambino - In un raid russo a Pavlohrad contro un edificio residenziale sono state uccise tre persone. Tra le vittime c’è anche un bambino. Mentre l’inviato della Casa Bianca Witkoff arriva a Mosca. Servizio di Giorgia Bresciani The post Ucraina, raid russo a Pavlohrad. Tre morti tra cui un bambino first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo; Ucraina, a Kiev 3 bambini uccisi e almeno 6 feriti in terribili attentati; Ucraina: raid russo a Pavlograd, 3 morti tra cui un bambino; Ucraina, raid russo a Pavlohrad, un bambino tra le vittime. A Mosca muore in un’esplosione un generale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo - (LaPresse) Un bambino è morto e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, a Kiev 3 bambini uccisi e almeno 6 feriti in terribili attentati - Secondo le notizie, (ieri) nell'ultimo di una serie di attacchi in tutta l'Ucraina, nella capitale Kiev sono stati uccisi tre bambini e altri sei sono stati feriti. Queste tragiche morti si aggiungono ... 🔗informazione.it

Ucraina: raid russo a Pavlograd, 3 morti tra cui un bambino - Il capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk (Ucraina orientale), Serhiy Lysak ha detto che a Pavlohrad, in seguito all'attacco contro un edificio residenziale, tre persone, tra c ... 🔗msn.com