Ucraina Tajani | una tregua di tre giorni non significa nulla

Valencia (Spagna), 29 apr. (askanews) - "Una tregua di tre giorni non significa nulla" anche perché poi "viene violata in 200 casi", "non può essere questa la risposta che la Russia dà alla proposta americana". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Congresso del Ppe a Valencia."La proposta americana - ha aggiunto - va in tutt'altra direzione. Noi la sosteniamo, dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco perché poi Zelensky e Putin possano mettersi seduti attorno a un tavolo per raggiungere un obiettivo più ambizioso che è quello della pace".

Vertice a Chigi sull’Ucraina dopo lo scontro Lega-Tajani. ‘Serve l’Onu per la tregua. Soldati italiani? No, Caschi Blu’ - Un’ora per ribadire il fermo posizionamento atlantista e la necessità che in Ucraina si torni a valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite per giungere a un cessate il fuoco. È quanto emerge dal vertice di governo a Palazzo Chigi, a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per riallinearsi come governo sul dossier, dopo le polemiche dei giorni scorsi, con la Lega all’attacco del ministro degli Esteri e la dura replica del fondatore di Forza Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: “La pace deve essere permanente” - Il passo avanti è quasi impercettibile. L’ipotesi di una tregua di tre giorni della guerra in Ucraina, proposta da Vladimir Putin, non basta. Né a Volodymyr Zelensky né a Donald Trump. La Casa Bianca lo dice chiaramente: “Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente”. Questo non vuol dire che Trump si sia schierato con Zelensky, anzi viene riferito che sia lui che Putin continuano a irritare il presidente Usa finché non si siedono al tavolo delle trattative. 🔗lanotiziagiornale.it

Usa e Ucraina trovano l’intesa sulla tregua, Mosca risponde con un raid. Tajani: “Gedda passo avanti verso la pace” - Roma, 12 marzo 2025 - Usa e Ucraina hanno trovato l’intesa: tregua di 30 giorni in cambio dell’accordo sulle terre rare. È il risultato della lunga trattativa di Gedda, in Arabia Saudita, dove ieri si sono incontrate le delegazioni dei due Paesi. Antonio Tajani parla di “un passo avanti importante sulla strada di una pace giusta e duratura per l'Ucraina”. E annuncia che sul tavolo del G7 Esteri canadese ci saranno “il cessate il fuoco e la ripresa della protezione militare americana a Kiev”. 🔗quotidiano.net

