Ucraina Scuderi Usa e Ue si impegnino per la pace

BRUXELLES (ITALPRESS) – "L'incontro non è stato disastroso come quello avvenuto alla Casa bianca, ma dobbiamo chiedere a Trump e all'Ue di impegnarsi in un processo di negoziazione della pace". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, in merito all'incontro avvenuto tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, a margine dei funerali di Papa Francesco. I due leader si sono parlati all'interno della Basilica di San Pietro. Un luogo che secondo Scuderi, deve spingere "Trump a seguire i precetti di Papa Francesco nella ricerca di una risoluzione giusta del conflitto". L'impegno per la pace, ha ribadito l'eurodeputata dei Verdi, deve interessare "non solo Trump ma anche l'Unione europea", che deve agire lontana da logiche "di ricerca di un tornaconto economico".

Italia non vota risoluzione UE sull'Ucraina: Crosetto spiega il sostegno agli USA - "L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in videoconferenza a Verona in occasione di LetExpo. "Siamo assolutamente consapevoli - ha precisato - che senza gli Stati Uniti non esiste possibilità di deterrenza. Noi abbiamo avuto per oltre 70 anni l'ombrello di sicurezza americano e già con Obama, a cui sono passate altre tre presidenze, ci è stato detto 'non vogliamo più spendere soldi, iniziate a difendervi da soli'. 🔗quotidiano.net

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Pronto a ogni dialogo con garanzie da Usa e Ue”. Mosca: “Vogliamo la pace, non una tregua” - Roma, 10 febbraio 2025 - La guerra in Ucraina può davvero finire? Stando a quello che dice Trump, sì. Fiducioso, ma guardingo, il leader ucraino Zelensky: "Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi formato di dialogo", dice il presidente ucraino dopo la telefonata tra Donald Trump e Putin. 🔗quotidiano.net

Ue si riarma ma dipendenza da Usa è aumentata con guerra in Ucraina - (Adnkronos) – L'Europa ha deciso di armarsi e rendersi indipendente dagli Stati Uniti. Ma dal 2020 al 2024, in coincidenza con la risposta europea all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le importazioni dei Paesi europei della Nato sono più che raddoppiate (più 155 per cento) rispetto ai cinque anni precedenti. E il 64 per cento di […] L'articolo Ue si riarma ma dipendenza da Usa è aumentata con guerra in Ucraina proviene da Webmagazine24. 🔗.com

