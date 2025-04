Ucraina Salvini | La guerra finirà grazie a Trump non all’Europa Io non sono tra quelli che parlano di eserciti europei

sono convinto che grazie a Trump la guerra Russia Ucraina finirà e finirà presto, ma grazie a Trump non grazie all'Europa". A dirlo, a margine della visita ad Euroflora il vice presidente del Consiglio, ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Pochi minuti fa il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano si sono sentiti – spiega – e quindi la trattativa sta andando avanti. Conto che la guerra finisca e spero che a Bruxelles o a Parigi nessuno si metta di traverso, perché sarebbe drammatico. Tornare ad avere canali diplomatici e buoni rapporti con la Russia a guerra finita sarà fondamentale. A me – conclude Salvini – interessa che grazie al nuovo presidente degli Stati Uniti si parli di pace dopo 3 anni di guerra e di morte. Altri parlano di eserciti europei, riarmi europei, missili europei, carri armati europei.

Ucraina, l’avvertimento di Orban: “L’Europa finirà in rovina se continuerà a finanziare la guerra” - Il premier ungherese torna a commentare il suo “no” alle conclusioni del Consiglio europeo su Kiev: “Non è l’Ungheria a essere isolata, ma è l’Ue a trovarsi lontana dagli Stati Uniti” Se l’Unione Europea continuerà a finanziare il conflitto in Ucraina, “andrà in rovina”. È questo il monito ribadito dal primo ministro ungherese Viktor Orban, […] L'articolo Ucraina, l’avvertimento di Orban: “L’Europa finirà in rovina se continuerà a finanziare la guerra” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Salvini attacca Kaja Kallas: “Ci vada lei in guerra, io ho un figlio di 21 anni e non lo mando in Ucraina” - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a Bruxelles alla vigilia del Consiglio Europeo, attacca l’Alta Rappresentante Kaja Kallas. “Se noi dessimo retta alla commissaria Kallas saremmo in guerra. – accusa il leader della Lega – Io ho un figlio di 21 anni e non voglio mandarlo in Ucraina perché la signora Kallas ha voglia di guerra. Con tutto il rispetto, ci vada lei”.Leggi anche: Salvini ancora contro tutti: “Esercito europeo? Macron ci porta in guerra” Il video dello sfogo di Salvini “L’obiettivo è fermare le armi che in questo momento stanno ammazzando sia sul fronte ucraino, ... 🔗thesocialpost.it

Mosca, limousine di Putin da $ 356mla esplosa in centro, attentato terroristico anticipato da Zelensky: "Lo zar morirà presto e la guerra in Ucraina finirà" - VIDEO - "Putin morirà presto, è un dato di fatto, e la guerra finirà", aveva detto Zelensky mercoledì 26 marzo 2025; venerdì 28 marzo, poco prima della mezzanotte, l'auto di lusso dello zar è esplosa La limousine di Putin da 356mila dollari è esplosa in centro a Mosca il 28 marzo 2025, si tratterebbe 🔗ilgiornaleditalia.it

