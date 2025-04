Ucraina Russia restituisce a Kiev il corpo della giornalista Roshchina | segni di tortura

tortura su un corpo, restituito dalla Russia all’Ucraina nello scorso febbraio, che secondo l’esame degli esperti appartiene alla giornalista Ucraina Viktoria Roshchina, morta sotto la custodia russa. Nel cadavere, inoltre, mancano anche alcuni organi interni. Lo scrive Ukrainska Pravda, il giornale con cui la reporter collaborava. La scomparsa e la morte di Viktoria RoshchinaViktoria Roshchina era scomparsa nell’agosto 2023 mentre realizzava un reportage nei territori ucraini occupati dai russi, vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, e nell’ottobre 2024 era stata confermata la sua morte quando il padre ricevette la notifica dal Ministero della Difesa russo: secondo quei documenti, la morte era avvenuta sotto la custodia russa durante un trasferimento da Taganrog a Mosca, apparentemente in vista di uno scambio di prigionieri. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, Russia restituisce a Kiev il corpo della giornalista Roshchina: segni di tortura Ci sono numerose tracce disu un, restituito dallaall’nello scorso febbraio, che secondo l’esame degli esperti appartiene allaViktoria, morta sotto la custodia russa. Nel cadavere, inoltre, mancano anche alcuni organi interni. Lo scrive Ukrainska Pravda, il giornale con cui la reporter collaborava. La scomparsa e la morte di ViktoriaViktoriaera scomparsa nell’agosto 2023 mentre realizzava un reportage nei territori ucraini occupati dai russi, vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, e nell’ottobre 2024 era stata confermata la sua morte quando il padre ricevette la notifica dal MinisteroDifesa russo: secondo quei documenti, la morte era avvenuta sotto la custodia russa durante un trasferimento da Taganrog a Mosca, apparentemente in vista di uno scambio di prigionieri. 🔗 Lapresse.it

