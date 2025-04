Ucraina Putin annuncia tre giorni di tregua

tregua di tre giorni, dall’8 al 10 maggio: è questa per ora la risposta di Vladimir Putin alle sollecitazioni di Donald Trump. “Sia permanente” risponde l’inquilino numero uno della Casa Bianca.Servizio di Antonio Soviero Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua TG2000. 🔗 Tv2000.it - Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua Una nuovadi tre, dall’8 al 10 maggio: è questa per ora la risposta di Vladimiralle sollecitazioni di Donald Trump. “Sia permanente” risponde l’inquilino numero uno della Casa Bianca.Servizio di Antonio SovierotrediTG2000. 🔗 Tv2000.it

Putin annuncia una tregua di tre giorni in Ucraina: «Siamo pronti ai negoziati di pace». Trump sulla Crimea: «Non so come si possa restituire a Kiev» - Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria delle truppe sovietiche sul nazifascismo. La tregua, ha fatto sapere il Cremlino, comincerà dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio e terminerà alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. «Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo. La Russia ritiene che la parte ucraina seguirà questo esempio. 🔗open.online

Putin annuncia una tregua di tre giorni in Ucraina - Il presidente russo, Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell’80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. La tregua sarà in vigore dall’8 al 10 maggio. “Il presidente Trump vuole una tregua russo-ucraina permanente”, dichiara la portavoce della Casa Bianca. Leavitt ha detto ai giornalisti che Donald Trump è sempre più frustrato da Putin e da Volodymyr Zelensky e che entrambi devono sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra. 🔗lanotiziagiornale.it

Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua - Una nuova tregua di tre giorni, dall’8 al 10 maggio: è questa per ora la risposta di Vladimir Putin alle sollecitazioni di Donald Trump. “Sia permanente” risponde l’inquilino numero uno della Casa Bianca. Servizio di Antonio Soviero The post Ucraina, Putin annuncia tre giorni di tregua first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ucraina, Putin annuncia tregua di tre giorni dal 7 al 10 maggio. Zelensky: “È un tentativo di manipolazione” - Il tycoon ammorbidisce la posizione riguardo al presidente ucraino, dopo l'incontro in San Pietro: è "più calmo" e "vuole un accordo", ha detto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Putin annuncia la tregua di maggio, tre giorni dall'8 al 10. Trump: "Non basta" - Zelensky: "La tregua russa, una manipolazione" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commenta denunciando un ''tentativo di manipolazione'' l'annuncio di Putin su un cessate il fuoco in Ucraina tra ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin annuncia una tregua di tre giorni - Una tregua di tre giorni in Ucraina, dall'8 all'11 maggio, è stata annunciata dal presidente russo Vladimir Putin. 🔗dire.it